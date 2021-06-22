Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 628 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 628 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.000.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|59.724.882.000
|9,87
|Koç Holding
|47.345.216.594
|0,95
|Bim Mağazalar
|38.587.560.000
|5,77
|Turkcell
|36.872.000.000
|1,70
|SASA Polyester
|36.220.800.000
|12,09
|ASELSAN
|34.770.000.000
|1,82
|Garanti Bankası
|34.650.000.000
|0,54
|Akbank
|27.716.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.041.920.000
|2,38
|Türk Telekom
|24.465.000.000
|2,17
|Şişe Cam
|24.199.391.044
|1,02
|İş Bankası (C)
|23.264.844.900
|0,35
|Türk Hava Yolları
|20.424.000.000
|0,43
|Coca Cola İçecek
|19.828.202.457
|2,31
|Arçelik
|19.785.321.842
|1,39
|Sabancı Holding
|18.812.524.244
|0,49
|Koza Altın
|18.498.250.000
|2,25
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,36
|Gübre Fabrikaları
|17.735.400.000
|13,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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