Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 623 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 623 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.665.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|60.216.156.000
|9,96
|Koç Holding
|47.142.344.750
|0,95
|Bim Mağazalar
|39.194.760.000
|5,86
|Turkcell
|36.740.000.000
|1,69
|SASA Polyester
|35.884.800.000
|11,98
|ASELSAN
|34.747.200.000
|1,82
|Garanti Bankası
|34.398.000.000
|0,54
|Akbank
|27.560.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.941.752.320
|2,37
|Türk Telekom
|24.570.000.000
|2,18
|Şişe Cam
|24.352.551.747
|1,02
|İş Bankası (C)
|23.309.844.600
|0,35
|Türk Hava Yolları
|20.134.200.000
|0,42
|Coca Cola İçecek
|20.018.980.543
|2,33
|Arçelik
|19.920.467.483
|1,40
|Sabancı Holding
|18.914.544.440
|0,49
|Koza Altın
|18.422.000.000
|2,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,36
|Gübre Fabrikaları
|17.969.200.000
|13,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500