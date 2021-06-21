Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 629 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 629 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.175.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|60.216.156.000
|9,96
|Koç Holding
|46.508.370.237
|0,93
|Bim Mağazalar
|39.042.960.000
|5,83
|Turkcell
|36.256.000.000
|1,67
|SASA Polyester
|35.929.600.000
|11,99
|ASELSAN
|34.405.200.000
|1,80
|Garanti Bankası
|34.062.000.000
|0,53
|Akbank
|27.404.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.167.129.600
|2,39
|Türk Telekom
|24.500.000.000
|2,17
|Şişe Cam
|24.230.023.184
|1,02
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,35
|Türk Hava Yolları
|20.051.400.000
|0,42
|Arçelik
|19.866.409.227
|1,39
|Coca Cola İçecek
|19.790.046.840
|2,31
|Sabancı Holding
|18.547.271.733
|0,48
|Koza Altın
|18.361.000.000
|2,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,36
|Gübre Fabrikaları
|17.718.700.000
|13,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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