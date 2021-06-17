Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 654 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 654 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.485.000.000
|1,60
|Ford Otosan
|60.391.611.000
|9,98
|Koç Holding
|47.040.908.828
|0,95
|Bim Mağazalar
|38.891.160.000
|5,81
|Turkcell
|36.630.000.000
|1,69
|SASA Polyester
|35.772.800.000
|11,94
|ASELSAN
|34.405.200.000
|1,80
|Garanti Bankası
|34.398.000.000
|0,54
|Akbank
|27.352.000.000
|0,43
|Tüpraş
|26.018.554.880
|2,47
|Türk Telekom
|24.850.000.000
|2,20
|Şişe Cam
|24.781.401.714
|1,04
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,35
|Arçelik
|20.393.477.227
|1,43
|Coca Cola İçecek
|20.247.914.247
|2,36
|Türk Hava Yolları
|20.230.800.000
|0,42
|Koza Altın
|18.833.750.000
|2,29
|Gübre Fabrikaları
|18.486.900.000
|13,71
|Sabancı Holding
|18.486.059.615
|0,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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