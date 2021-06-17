Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 667 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 667 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.135.000.000
|1,59
|Ford Otosan
|61.233.795.000
|10,12
|Koç Holding
|47.319.857.613
|0,95
|Bim Mağazalar
|38.982.240.000
|5,82
|Turkcell
|36.586.000.000
|1,68
|SASA Polyester
|35.884.800.000
|11,98
|Garanti Bankası
|35.028.000.000
|0,55
|ASELSAN
|34.861.200.000
|1,82
|Akbank
|28.080.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.818.219.520
|2,46
|Türk Telekom
|24.885.000.000
|2,20
|Şişe Cam
|24.781.401.714
|1,04
|İş Bankası (C)
|23.624.842.500
|0,35
|Arçelik
|20.555.651.996
|1,44
|Türk Hava Yolları
|20.106.600.000
|0,42
|Coca Cola İçecek
|19.866.358.074
|2,32
|Koza Altın
|19.077.750.000
|2,32
|Gübre Fabrikaları
|18.971.200.000
|14,07
|Sabancı Holding
|18.812.524.244
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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