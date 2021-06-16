Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 674 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 674 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.255.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|62.005.797.000
|10,25
|Koç Holding
|47.548.088.438
|0,96
|Bim Mağazalar
|39.437.640.000
|5,89
|Turkcell
|36.520.000.000
|1,68
|SASA Polyester
|35.840.000.000
|11,96
|Garanti Bankası
|35.112.000.000
|0,55
|ASELSAN
|35.043.600.000
|1,83
|Akbank
|28.236.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.793.177.600
|2,45
|Şişe Cam
|24.873.298.136
|1,04
|Türk Telekom
|24.745.000.000
|2,19
|İş Bankası (C)
|23.624.842.500
|0,35
|Arçelik
|20.650.253.945
|1,45
|Coca Cola İçecek
|20.044.417.622
|2,34
|Türk Hava Yolları
|19.761.600.000
|0,41
|Koza Altın
|19.306.500.000
|2,35
|Gübre Fabrikaları
|19.038.000.000
|14,12
|Sabancı Holding
|18.873.736.362
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.836.924.363
|0,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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