Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik66.745.000.0001,63
Ford Otosan61.479.432.00010,16
Koç Holding48.105.986.0090,97
Bim Mağazalar38.982.240.0005,82
Turkcell36.520.000.0001,68
SASA Polyester36.512.000.00012,19
ASELSAN35.476.800.0001,85
Garanti Bankası35.364.000.0000,55
Akbank28.600.000.0000,45
Tüpraş25.768.135.6802,45
Türk Telekom25.025.000.0002,22
Şişe Cam24.812.033.8551,04
İş Bankası (C)23.984.840.1000,36
Arçelik20.569.166.5601,44
Coca Cola İçecek20.311.506.9432,37
Türk Hava Yolları19.996.200.0000,42
Gübre Fabrikaları19.455.500.00014,43
Sabancı Holding19.220.605.0300,50
Yapı ve Kredi Bankası19.005.865.3890,37
Koza Altın18.971.000.0002,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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