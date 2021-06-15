Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.745.000.000
|1,63
|Ford Otosan
|61.479.432.000
|10,16
|Koç Holding
|48.105.986.009
|0,97
|Bim Mağazalar
|38.982.240.000
|5,82
|Turkcell
|36.520.000.000
|1,68
|SASA Polyester
|36.512.000.000
|12,19
|ASELSAN
|35.476.800.000
|1,85
|Garanti Bankası
|35.364.000.000
|0,55
|Akbank
|28.600.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,45
|Türk Telekom
|25.025.000.000
|2,22
|Şişe Cam
|24.812.033.855
|1,04
|İş Bankası (C)
|23.984.840.100
|0,36
|Arçelik
|20.569.166.560
|1,44
|Coca Cola İçecek
|20.311.506.943
|2,37
|Türk Hava Yolları
|19.996.200.000
|0,42
|Gübre Fabrikaları
|19.455.500.000
|14,43
|Sabancı Holding
|19.220.605.030
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.005.865.389
|0,37
|Koza Altın
|18.971.000.000
|2,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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