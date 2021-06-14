Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 716 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 716 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.445.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|63.725.256.000
|10,54
|Koç Holding
|49.069.627.268
|0,99
|Bim Mağazalar
|38.223.240.000
|5,71
|SASA Polyester
|38.192.000.000
|12,75
|Turkcell
|36.542.000.000
|1,68
|ASELSAN
|36.206.400.000
|1,89
|Garanti Bankası
|35.490.000.000
|0,56
|Akbank
|28.652.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.943.429.120
|2,47
|Türk Telekom
|25.270.000.000
|2,24
|Şişe Cam
|24.903.930.277
|1,05
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,36
|Arçelik
|21.123.263.688
|1,48
|Coca Cola İçecek
|20.769.374.350
|2,42
|Türk Hava Yolları
|20.424.000.000
|0,43
|Gübre Fabrikaları
|20.257.100.000
|15,02
|Sabancı Holding
|19.363.433.305
|0,50
|Koza Altın
|19.108.250.000
|2,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.090.335.902
|0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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