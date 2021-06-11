Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 714 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 714 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.200.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|64.707.804.000
|10,70
|Koç Holding
|49.069.627.268
|0,99
|Bim Mağazalar
|38.314.320.000
|5,72
|Sasa Polyester
|38.102.400.000
|12,72
|Turkcell
|36.344.000.000
|1,67
|Aselsan
|35.590.800.000
|1,86
|Garanti Bankası
|35.532.000.000
|0,56
|Akbank
|28.652.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.968.471.040
|2,47
|Türk Telekom
|25.375.000.000
|2,25
|Şişe Cam
|24.873.298.136
|1,04
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,36
|Arçelik
|21.434.098.663
|1,50
|Coca Cola İçecek
|20.947.433.898
|2,44
|Türk Hava Yolları
|20.134.200.000
|0,42
|Gübre Fabrik.
|20.106.800.000
|14,91
|Sabancı Holding
|19.322.625.227
|0,50
|Koza Altın
|19.215.000.000
|2,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.174.806.415
|0,38
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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