Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 712 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 712 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik66.710.000.0001,63
Ford Otosan62.988.345.00010,41
Koç Holding49.171.063.1900,99
Sasa Polyester38.214.400.00012,75
Bim Mağazalar38.071.440.0005,69
Turkcell36.300.000.0001,67
Aselsan35.796.000.0001,87
Garanti Bankası35.616.000.0000,56
Akbank28.704.000.0000,46
Tüpraş25.818.219.5202,46
Türk Telekom25.480.000.0002,26
Şişe Cam25.057.090.9791,05
İş Bankası (C)24.029.839.8000,36
Arçelik21.136.778.2521,48
Coca Cola İçecek20.705.781.6552,41
Türk Hava Yolları19.913.400.0000,42
Gübre Fabrik.19.722.700.00014,62
Koza Altın19.581.000.0002,38
Sabancı Holding19.547.069.6590,51
Yapı ve Kredi Bank.19.343.747.4400,38
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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