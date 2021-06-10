Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 713 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 713 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.640.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|63.444.528.000
|10,49
|Koç Holding
|49.044.268.287
|0,99
|Sasa Polyester
|37.990.400.000
|12,68
|Bim Mağazalar
|37.950.000.000
|5,67
|Turkcell
|36.234.000.000
|1,67
|Garanti Bankası
|35.154.000.000
|0,55
|Aselsan
|35.134.800.000
|1,84
|Akbank
|28.392.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.818.219.520
|2,46
|Türk Telekom
|25.270.000.000
|2,24
|Şişe Cam
|24.995.826.698
|1,05
|İş Bankası (C)
|23.804.841.300
|0,36
|Arçelik
|21.190.836.509
|1,49
|Coca Cola İçecek
|20.883.841.202
|2,43
|Türk Hava Yolları
|19.982.400.000
|0,42
|Koza Altın
|19.916.500.000
|2,42
|Gübre Fabrik.
|19.756.100.000
|14,65
|Sabancı Holding
|19.302.221.187
|0,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.174.806.415
|0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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