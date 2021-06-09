Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 719 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 719 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.570.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|63.339.255.000
|10,47
|Koç Holding
|48.765.319.502
|0,98
|Sasa Polyester
|38.012.800.000
|12,69
|Bim Mağazalar
|37.919.640.000
|5,67
|Turkcell
|36.080.000.000
|1,66
|ASELSAN
|34.929.600.000
|1,83
|Garanti BBVA
|34.692.000.000
|0,54
|Akbank
|27.976.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.693.009.920
|2,44
|Türk Telekom
|25.060.000.000
|2,22
|Şişe Cam
|24.995.826.698
|1,05
|İş Bankası (C)
|23.579.842.800
|0,35
|Arçelik
|21.082.719.996
|1,48
|Coca Cola İçecek
|20.693.063.116
|2,41
|Gübre Fabrik.
|19.956.500.000
|14,80
|Türk Hava Yolları
|19.872.000.000
|0,42
|Sabancı Holding
|19.343.029.266
|0,50
|Koza Altın
|19.016.750.000
|2,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.005.865.389
|0,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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