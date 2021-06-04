Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 694 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 694 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.360.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|62.356.707.000
|10,31
|Koç Holding
|48.055.268.048
|0,97
|Bim Mağazalar
|37.616.040.000
|5,62
|SASA Polyester
|37.430.400.000
|12,49
|Turkcell
|35.354.000.000
|1,63
|ASELSAN
|34.382.400.000
|1,8
|Garanti Bankası
|33.768.000.000
|0,53
|Akbank
|27.352.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.667.968.000
|2,44
|Türk Telekom
|24.955.000.000
|2,21
|Şişe Cam
|24.934.562.417
|1,05
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,35
|Arçelik
|21.271.923.893
|1,49
|Gübre Fabrikaları
|20.106.800.000
|14,91
|Coca Cola İçecek
|19.840.920.996
|2,31
|Sabancı Holding
|19.241.009.069
|0,5
|Türk Hava Yolları
|19.195.800.000
|0,4
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,36
|Koza Altın
|18.391.500.000
|2,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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