Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 687 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 687 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.710.000.000
|1,63
|Ford Otosan
|61.268.886.000
|10,13
|Koç Holding
|47.928.473.145
|0,96
|SASA Polyester
|37.788.800.000
|12,61
|Bim Mağazalar
|37.433.880.000
|5,59
|Turkcell
|35.134.000.000
|1,62
|ASELSAN
|34.268.400.000
|1,79
|Garanti Bankası
|33.768.000.000
|0,53
|Akbank
|27.352.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.793.177.600
|2,45
|Şişe Cam
|24.597.608.871
|1,03
|Türk Telekom
|24.465.000.000
|2,17
|İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,35
|Arçelik
|21.380.040.406
|1,50
|Gübre Fabrikaları
|20.173.600.000
|14,96
|Coca Cola İçecek
|20.095.291.778
|2,34
|Türk Hava Yolları
|19.306.200.000
|0,40
|Sabancı Holding
|19.057.372.716
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.583.512.825
|0,37
|Koza Altın
|18.162.750.000
|2,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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