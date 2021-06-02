Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 690 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 690 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.620.000.000
|1,65
|Ford Otosan
|60.531.975.000
|10,01
|Koç Holding
|47.345.216.594
|0,95
|SASA Polyester
|39.020.800.000
|13,02
|Bim Mağazalar
|38.223.240.000
|5,71
|Turkcell
|35.046.000.000
|1,61
|ASELSAN
|34.314.000.000
|1,79
|Garanti Bankası
|33.516.000.000
|0,53
|Akbank
|27.196.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.016.878.080
|2,38
|Türk Telekom
|24.535.000.000
|2,17
|Şişe Cam
|23.770.541.076
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,35
|Arçelik
|21.407.069.534
|1,50
|Gübre Fabrikaları
|20.223.700.000
|15,00
|Coca Cola İçecek
|19.828.202.457
|2,31
|Türk Hava Yolları
|18.892.200.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,36
|Sabancı Holding
|18.486.059.615
|0,48
|Koza Altın
|18.147.500.000
|2,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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