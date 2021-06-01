Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 677 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 677 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.480.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|60.847.794.000
|10,06
|Koç Holding
|47.624.165.379
|0,96
|Bim Mağazalar
|38.709.000.000
|5,78
|Turkcell
|35.068.000.000
|1,61
|SASA Polyester
|34.832.000.000
|11,63
|ASELSAN
|34.473.600.000
|1,80
|Garanti Bankası
|33.936.000.000
|0,53
|Akbank
|27.352.000.000
|0,43
|Tüpraş
|24.553.602.560
|2,34
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|2,16
|Şişe Cam
|23.862.437.498
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,35
|Arçelik
|21.420.584.099
|1,50
|Gübre Fabrikaları
|20.607.800.000
|15,28
|Coca Cola İçecek
|19.955.387.848
|2,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,36
|Sabancı Holding
|18.445.251.536
|0,48
|Koza Altın
|18.300.000.000
|2,23
|Türk Hava Yolları
|18.174.600.000
|0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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