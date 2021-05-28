Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 679 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 679 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.235.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|60.356.520.000
|9,98
|Koç Holding
|47.116.985.769
|0,95
|Bim Mağazalar
|39.012.600.000
|5,83
|SASA Polyester
|35.660.800.000
|11,90
|Turkcell
|34.716.000.000
|1,60
|ASELSAN
|34.291.200.000
|1,79
|Garanti Bankası
|33.516.000.000
|0,53
|Akbank
|26.988.000.000
|0,43
|Tüpraş
|24.440.913.920
|2,32
|Şişe Cam
|24.291.287.465
|1,02
|Türk Telekom
|24.150.000.000
|2,14
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,34
|Arçelik
|21.609.787.996
|1,52
|Gübre Fabrikaları
|21.142.200.000
|19,57
|Coca Cola İçecek
|19.777.328.301
|2,31
|Koza Altın
|18.254.250.000
|2,22
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,36
|Türk Hava Yolları
|17.912.400.000
|0,37
|Sabancı Holding
|17.608.685.925
|0,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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