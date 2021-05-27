Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 680 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 680 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.010.000.000
|1,61
|Ford Otosan
|60.461.793.000
|10,00
|Koç Holding
|46.178.703.491
|0,93
|Bim Mağazalar
|36.705.240.000
|5,48
|SASA Polyester
|35.190.400.000
|11,75
|Turkcell
|34.540.000.000
|1,59
|ASELSAN
|33.949.200.000
|1,77
|Garanti Bankası
|33.432.000.000
|0,52
|Akbank
|26.832.000.000
|0,43
|Tüpraş
|24.240.578.560
|2,31
|Şişe Cam
|24.076.862.481
|1,01
|Türk Telekom
|23.730.000.000
|2,10
|İş Bankası (C)
|23.039.846.400
|0,35
|Arçelik
|21.393.554.970
|1,50
|Gübre Fabrikaları
|21.075.400.000
|19,51
|Coca Cola İçecek
|20.095.291.778
|2,34
|Koza Altın
|18.818.500.000
|2,29
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,36
|Türk Hava Yolları
|18.009.000.000
|0,38
|Sabancı Holding
|17.221.009.178
|0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500