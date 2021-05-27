Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 690 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 690 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.115.000.000
|1,61
|Ford Otosan
|60.216.156.000
|9,96
|Koç Holding
|47.218.421.691
|0,95
|Bim Mağazalar
|36.948.120.000
|5,52
|SASA Polyester
|36.646.400.000
|12,23
|Turkcell
|34.452.000.000
|1,59
|ASELSAN
|34.108.800.000
|1,78
|Garanti Bankası
|34.020.000.000
|0,53
|Akbank
|27.092.000.000
|0,43
|Tüpraş
|24.804.021.760
|2,36
|Şişe Cam
|24.352.551.747
|1,02
|Türk Telekom
|23.870.000.000
|2,11
|İş Bankası (C)
|23.039.846.400
|0,35
|Arçelik
|21.636.817.124
|1,52
|Gübre Fabrikaları
|21.025.300.000
|19,46
|Coca Cola İçecek
|20.082.573.239
|2,34
|Koza Altın
|19.001.500.000
|2,31
|Türk Hava Yolları
|18.492.000.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,36
|Sabancı Holding
|17.527.069.767
|0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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