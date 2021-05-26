Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 690 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 690 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.780.000.000
|1,63
|Ford Otosan
|59.198.517.000
|9,79
|Koç Holding
|47.345.216.594
|0,95
|Bim Mağazalar
|37.494.600.000
|5,60
|SASA Polyester
|36.848.000.000
|12,30
|Turkcell
|34.914.000.000
|1,61
|ASELSAN
|34.291.200.000
|1,79
|Garanti Bankası
|34.146.000.000
|0,54
|Akbank
|27.196.000.000
|0,43
|Tüpraş
|24.841.584.640
|2,36
|Şişe Cam
|24.352.551.747
|1,02
|Türk Telekom
|23.870.000.000
|2,11
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,35
|Arçelik
|21.717.904.509
|1,52
|Gübre Fabrikaları
|20.891.700.000
|19,34
|Coca Cola İçecek
|20.311.506.943
|2,37
|Koza Altın
|19.138.750.000
|2,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,36
|Türk Hava Yolları
|18.009.000.000
|0,38
|Sabancı Holding
|17.282.221.296
|0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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