Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 682 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 682 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.975.000.000
|1,61
|Ford Otosan
|58.777.425.000
|9,72
|Koç Holding
|47.116.985.769
|0,95
|Bim Mağazalar
|37.130.280.000
|5,55
|SASA Polyester
|36.310.400.000
|12,12
|Turkcell
|34.364.000.000
|1,58
|ASELSAN
|34.131.600.000
|1,78
|Garanti Bankası
|33.852.000.000
|0,53
|Akbank
|27.040.000.000
|0,43
|Tüpraş
|24.954.273.280
|2,37
|Şişe Cam
|24.291.287.465
|1,02
|Türk Telekom
|23.660.000.000
|2,09
|İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,34
|Arçelik
|21.704.389.945
|1,52
|Gübre Fabrikaları
|20.574.400.000
|19,05
|Coca Cola İçecek
|20.235.195.708
|2,36
|Koza Altın
|18.955.750.000
|2,31
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,36
|Türk Hava Yolları
|18.022.800.000
|0,38
|Sabancı Holding
|17.241.413.217
|0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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