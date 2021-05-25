Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 671 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 671 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik64.680.000.0001,58
Ford Otosan58.145.787.0009,61
Koç Holding46.584.447.1790,94
Bim Mağazalar37.251.720.0005,57
SASA Polyester36.064.000.00012,04
Turkcell33.990.000.0001,56
ASELSAN33.561.600.0001,75
Garanti Bankası32.760.000.0000,51
Akbank26.520.000.0000,42
Tüpraş24.766.458.8802,36
Şişe Cam23.984.966.0601,01
Türk Telekom23.275.000.0002,06
İş Bankası (C)22.589.849.4000,34
Arçelik21.461.127.7911,51
Gübre Fabrikaları20.390.700.00018,88
Coca Cola İçecek20.387.818.1772,38
Koza Altın18.681.250.0002,27
Yapı ve Kredi Bankası17.907.748.7220,35
Türk Hava Yolları17.802.000.0000,37
Sabancı Holding16.935.352.6270,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Prens Harry Burak Sergen Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 19:29:13. #1.16#

title