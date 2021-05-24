Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 741 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 741 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.800.000.000
|1,60
|Ford Otosan
|59.724.882.000
|9,87
|Koç Holding
|48.080.627.028
|0,97
|Bim Mağazalar
|37.676.760.000
|5,63
|SASA Polyester
|37.385.600.000
|12,48
|ASELSAN
|35.294.400.000
|1,85
|Turkcell
|34.386.000.000
|1,58
|Garanti Bankası
|33.894.000.000
|0,53
|Akbank
|26.988.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.567.800.320
|2,43
|Şişe Cam
|24.566.976.730
|1,03
|Türk Telekom
|23.905.000.000
|2,12
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|0,35
|Arçelik
|21.866.564.714
|1,53
|Gübre Fabrikaları
|21.526.300.000
|19,93
|Coca Cola İçecek
|21.061.900.750
|2,45
|Koza Altın
|19.626.750.000
|2,39
|Türk Hava Yolları
|18.657.600.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,36
|Sabancı Holding
|17.323.029.374
|0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500