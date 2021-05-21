Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 751 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 751 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.150.000.000
|1,61
|Ford Otosan
|60.742.521.000
|10,04
|Koç Holding
|48.765.319.502
|0,98
|Bim Mağazalar
|38.466.120.000
|5,75
|SASA Polyester
|38.326.400.000
|12,79
|ASELSAN
|34.610.400.000
|1,81
|Garanti Bankası
|34.440.000.000
|0,54
|Turkcell
|34.320.000.000
|1,58
|Akbank
|27.352.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.793.177.600
|2,45
|Şişe Cam
|24.720.137.433
|1,04
|Türk Telekom
|24.115.000.000
|2,13
|İş Bankası (C)
|23.264.844.900
|0,35
|Arçelik
|22.069.283.175
|1,55
|Coca Cola İçecek
|21.150.930.523
|2,47
|Gübre Fabrikaları
|20.958.500.000
|19,40
|Koza Altın
|19.931.750.000
|2,42
|Türk Hava Yolları
|18.740.400.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,36
|Sabancı Holding
|17.445.453.610
|0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500