Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 745 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 745 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.995.000.000
|1,58
|Ford Otosan
|61.233.795.000
|10,12
|Koç Holding
|48.410.293.775
|0,97
|Bim Mağazalar
|38.253.600.000
|5,72
|SASA Polyester
|37.363.200.000
|12,47
|Garanti Bankası
|34.566.000.000
|0,54
|ASELSAN
|34.314.000.000
|1,79
|Turkcell
|34.298.000.000
|1,58
|Akbank
|27.560.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.092.003.840
|2,39
|Şişe Cam
|24.720.137.433
|1,04
|Türk Telekom
|24.150.000.000
|2,14
|İş Bankası (C)
|23.309.844.600
|0,35
|Arçelik
|22.096.312.304
|1,55
|Coca Cola İçecek
|21.354.427.149
|2,49
|Gübre Fabrikaları
|20.941.800.000
|19,39
|Koza Altın
|19.825.000.000
|2,41
|Türk Hava Yolları
|18.740.400.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,36
|Sabancı Holding
|17.098.584.942
|0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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