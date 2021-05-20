Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 748 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 748 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.590.000.000
|1,60
|Ford Otosan
|61.339.068.000
|10,14
|Koç Holding
|48.334.216.833
|0,97
|Bim Mağazalar
|38.344.680.000
|5,73
|SASA Polyester
|37.452.800.000
|12,50
|ASELSAN
|34.359.600.000
|1,80
|Turkcell
|34.034.000.000
|1,57
|Garanti Bankası
|33.726.000.000
|0,53
|Akbank
|26.572.000.000
|0,42
|Tüpraş
|25.029.399.040
|2,38
|Şişe Cam
|24.536.344.590
|1,03
|Türk Telekom
|24.220.000.000
|2,14
|İş Bankası (C)
|22.814.847.900
|0,34
|Arçelik
|21.907.108.406
|1,54
|Coca Cola İçecek
|21.316.271.532
|2,48
|Gübre Fabrikaları
|21.292.500.000
|19,71
|Koza Altın
|19.718.250.000
|2,40
|Türk Hava Yolları
|18.492.000.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,35
|Sabancı Holding
|17.037.372.824
|0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500