Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 767 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 767 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.550.000.000
|1,65
|Ford Otosan
|62.532.162.000
|10,34
|Koç Holding
|49.272.499.112
|0,99
|Bim Mağazalar
|40.075.200.000
|5,99
|SASAa Polyester
|38.528.000.000
|12,86
|ASELSAN
|34.747.200.000
|1,82
|Turkcell
|34.364.000.000
|1,58
|Garanti Bankası
|33.768.000.000
|0,53
|Akbank
|27.144.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.267.297.280
|2,40
|Şişe Cam
|24.781.401.714
|1,04
|Türk Telekom
|24.220.000.000
|2,14
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,35
|Arçelik
|22.150.370.560
|1,55
|Gübre Fabrikaları
|21.092.100.000
|19,53
|Coca Cola İçecek
|20.960.152.437
|2,44
|Koza Altın
|20.114.750.000
|2,45
|Türk Hava Yolları
|18.202.200.000
|0,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,36
|Sabancı Holding
|17.323.029.374
|0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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