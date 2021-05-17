Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 751 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 751 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.005.000.000
|1,66
|Ford Otosan
|61.233.795.000
|10,12
|Koç Holding
|48.765.319.502
|0,98
|Bim Mağazalar
|39.832.320.000
|5,95
|SASA Polyester
|38.819.200.000
|12,96
|ASELSAN
|34.587.600.000
|1,81
|Turkcell
|34.452.000.000
|1,59
|Garanti Bankası
|33.432.000.000
|0,52
|Akbank
|26.728.000.000
|0,42
|Tüpraş
|25.342.423.040
|2,41
|Şişe Cam
|23.984.966.060
|1,01
|Türk Telekom
|23.765.000.000
|2,10
|İş Bankası (C)
|22.904.847.300
|0,34
|Arçelik
|21.826.021.021
|1,53
|Gübre Fabrikaları
|21.292.500.000
|19,71
|Coca Cola İçecek
|20.947.433.898
|2,44
|Koza Altın
|19.596.250.000
|2,38
|Türk Hava Yolları
|18.436.800.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,35
|Sabancı Holding
|17.159.797.060
|0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500