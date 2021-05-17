Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 737 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 737 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.970.000.000
|1,66
|Ford Otosan
|62.146.161.000
|10,27
|Koç Holding
|48.866.755.424
|0,98
|Bim Mağazalar
|39.801.960.000
|5,95
|SASA Polyester
|38.617.600.000
|12,89
|ASELSAN
|34.245.600.000
|1,79
|Turkcell
|33.968.000.000
|1,56
|Garanti Bankası
|33.012.000.000
|0,52
|Akbank
|26.468.000.000
|0,42
|Tüpraş
|25.092.003.840
|2,39
|Şişe Cam
|23.954.333.919
|1,01
|Türk Telekom
|23.870.000.000
|2,11
|İş Bankası (C)
|22.814.847.900
|0,34
|Arçelik
|21.744.933.637
|1,53
|Gübre Fabrikaları
|20.941.800.000
|19,39
|Coca Cola İçecek
|20.934.715.359
|2,44
|Koza Altın
|19.565.750.000
|2,38
|Türk Hava Yolları
|18.519.600.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,35
|Sabancı Holding
|17.139.393.020
|0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500