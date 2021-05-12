Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 727 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 727 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.965.000.000
|1,71
|Ford Otosan
|62.111.070.000
|10,27
|Koç Holding
|48.384.934.794
|0,97
|Bim Mağazalar
|39.376.920.000
|5,88
|SASA Polyester
|37.878.400.000
|12,64
|ASELSAN
|33.858.000.000
|1,77
|Turkcell
|33.440.000.000
|1,54
|Garanti Bankası
|32.256.000.000
|0,51
|Akbank
|26.156.000.000
|0,41
|Tüpraş
|24.691.333.120
|2,35
|Türk Telekom
|23.660.000.000
|2,09
|Şişe Cam
|23.494.851.811
|0,99
|İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,34
|Arçelik
|22.042.254.047
|1,55
|Coca Cola İçecek
|21.290.834.453
|2,48
|Gübre Fabrikaları
|20.457.500.000
|18,94
|Koza Altın
|19.199.750.000
|2,33
|Türk Hava Yolları
|18.478.200.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,35
|Sabancı Holding
|17.057.776.863
|0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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