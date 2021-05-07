Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 734 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 734 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.090.000.000
|1,68
|Ford Otosan
|63.865.620.000
|10,56
|Koç Holding
|47.903.114.165
|0,96
|Bim Mağazalar
|39.285.840.000
|5,87
|SASA Polyester
|38.707.200.000
|12,92
|ASELSAN
|34.291.200.000
|1,79
|Turkcell
|33.374.000.000
|1,54
|Garanti Bankası
|32.424.000.000
|0,51
|Akbank
|26.780.000.000
|0,42
|Tüpraş
|24.190.494.720
|2,30
|Türk Telekom
|23.345.000.000
|2,07
|Şişe Cam
|23.280.426.827
|0,98
|İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,34
|Arçelik
|22.163.885.124
|1,55
|Coca Cola İçecek
|21.100.056.367
|2,46
|Gübre Fabrikaları
|20.490.900.000
|18,97
|Koza Altın
|19.703.000.000
|2,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,35
|Türk Hava Yolları
|17.926.200.000
|0,37
|Sabancı Holding
|17.710.706.121
|0,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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