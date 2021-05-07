Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 732 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 732 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik68.040.000.0001,66
Ford Otosan63.865.620.00010,56
Koç Holding47.903.114.1650,96
Bim Mağazalar39.255.480.0005,86
SASA Polyester38.886.400.00012,98
ASELSAN34.542.000.0001,81
Turkcell33.000.000.0001,52
Garanti Bankası31.962.000.0000,50
Akbank26.572.000.0000,42
Tüpraş23.965.117.4402,28
Şişe Cam23.341.691.1080,98
Türk Telekom23.310.000.0002,06
İş Bankası (C)22.769.848.2000,34
Arçelik22.082.797.7391,55
Coca Cola İçecek21.011.026.5932,45
Gübre Fabrikaları20.290.500.00018,78
Koza Altın19.687.750.0002,39
Yapı ve Kredi Bankası17.823.278.2090,35
Türk Hava Yolları17.774.400.0000,37
Sabancı Holding17.771.918.2390,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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