Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 732 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 732 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.040.000.000
|1,66
|Ford Otosan
|63.865.620.000
|10,56
|Koç Holding
|47.903.114.165
|0,96
|Bim Mağazalar
|39.255.480.000
|5,86
|SASA Polyester
|38.886.400.000
|12,98
|ASELSAN
|34.542.000.000
|1,81
|Turkcell
|33.000.000.000
|1,52
|Garanti Bankası
|31.962.000.000
|0,50
|Akbank
|26.572.000.000
|0,42
|Tüpraş
|23.965.117.440
|2,28
|Şişe Cam
|23.341.691.108
|0,98
|Türk Telekom
|23.310.000.000
|2,06
|İş Bankası (C)
|22.769.848.200
|0,34
|Arçelik
|22.082.797.739
|1,55
|Coca Cola İçecek
|21.011.026.593
|2,45
|Gübre Fabrikaları
|20.290.500.000
|18,78
|Koza Altın
|19.687.750.000
|2,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,35
|Türk Hava Yolları
|17.774.400.000
|0,37
|Sabancı Holding
|17.771.918.239
|0,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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