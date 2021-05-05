Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 721 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 721 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.585.000.000
|1,65
|Ford Otosan
|62.251.434.000
|10,29
|Koç Holding
|47.370.575.574
|1,02
|SASA Polyester
|39.737.600.000
|13,26
|Bim Mağazalar
|39.164.400.000
|5,46
|ASELSAN
|33.835.200.000
|1,77
|Turkcell
|32.582.000.000
|1,50
|Garanti Bankası
|30.408.000.000
|0,48
|Akbank
|25.584.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|23.520.000.000
|1,95
|Şişe Cam
|23.494.851.811
|0,99
|Tüpraş
|22.788.147.200
|1,99
|Arçelik
|22.704.467.688
|1,59
|İş Bankası (C)
|22.184.852.100
|0,33
|Coca Cola İçecek
|21.176.367.602
|2,47
|Gübre Fabrikaları
|20.240.400.000
|18,74
|Koza Altın
|17.918.750.000
|2,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.569.866.671
|0,35
|Petkim
|17.385.984.000
|2,29
|Türk Hava Yolları
|17.332.800.000
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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