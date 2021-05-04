Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 724 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 724 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik68.775.000.0001,68
Ford Otosan59.268.699.0009,80
Koç Holding47.218.421.6911,02
Sasa Polyester40.073.600.00013,38
Bim Mağazalar39.285.840.0005,47
Aselsan33.994.800.0001,78
Turkcell32.560.000.0001,50
Garanti Bankası30.534.000.0000,48
Akbank25.688.000.0000,41
Şişe Cam23.402.955.3890,98
Türk Telekom23.170.000.0001,92
Arçelik22.839.613.3291,60
Tüpraş22.575.290.8801,97
İş Bankası (C)22.229.851.8000,33
Coca Cola İçecek20.591.314.8032,69
Gübre Fabrik.20.140.200.00018,64
Yapı ve Kredi Bank.17.654.337.1840,35
Koza Altın17.537.500.0002,13
Petkim17.436.672.0002,30
Türk Hava Yolları17.415.600.0000,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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