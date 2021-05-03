Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 732 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 732 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.360.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|61.023.249.000
|10,09
|Koç Holding
|47.852.396.204
|1,03
|SASA Polyester
|40.902.400.000
|13,65
|Bim Mağazalar
|39.923.400.000
|5,56
|ASELSAN
|34.450.800.000
|1,80
|Turkcell
|32.714.000.000
|1,51
|Garanti Bankası
|30.954.000.000
|0,49
|Akbank
|25.948.000.000
|0,41
|Şişe Cam
|23.678.644.654
|0,99
|Arçelik
|23.272.079.380
|1,63
|Türk Telekom
|22.960.000.000
|1,91
|Tüpraş
|22.750.584.320
|1,99
|İş Bankası (C)
|22.454.850.300
|0,33
|Gübre Fabrikaları
|20.641.200.000
|19,11
|Coca Cola İçecek
|20.349.662.560
|2,66
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,35
|Türk Hava Yolları
|17.829.600.000
|0,37
|Koza Altın
|17.659.500.000
|2,15
|Petkim
|17.233.920.000
|2,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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