Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 706 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 706 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.640.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|61.689.978.000
|10,20
|Koç Holding
|46.432.293.296
|1,00
|SASA Polyester
|40.096.000.000
|13,38
|Bim Mağazalar
|39.468.000.000
|5,50
|ASELSAN
|34.200.000.000
|1,79
|Turkcell
|32.648.000.000
|1,57
|Garanti Bankası
|30.282.000.000
|0,48
|Akbank
|25.376.000.000
|0,40
|Arçelik
|23.231.535.688
|1,63
|Şişe Cam
|23.004.737.562
|0,97
|Türk Telekom
|22.295.000.000
|1,85
|Tüpraş
|21.974.284.800
|1,92
|İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,32
|Gübre Fabrik.
|20.223.700.000
|18,72
|Coca Cola İçecek
|20.057.136.161
|2,62
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.738.807.696
|0,35
|Koza Altın
|17.232.500.000
|2,10
|Petkim
|17.005.824.000
|2,24
|Türk Hava Yolları
|16.877.400.000
|0,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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