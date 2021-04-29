Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 701 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 701 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.410.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|62.181.252.000
|8,83
|Koç Holding
|46.964.831.886
|1,01
|SASA Polyester
|40.812.800.000
|13,62
|Bim Mağazalar
|40.318.080.000
|5,62
|ASELSAN
|34.245.600.000
|1,79
|Turkcell
|34.144.000.000
|1,64
|Garanti Bankası
|30.366.000.000
|0,48
|Akbank
|25.376.000.000
|0,40
|Arçelik
|23.650.487.175
|1,66
|Şişe Cam
|22.729.048.297
|1,02
|Türk Telekom
|22.260.000.000
|1,85
|Tüpraş
|22.024.368.640
|1,92
|İş Bankası (C)
|22.004.853.300
|0,32
|Gübre Fabrikaları
|20.574.400.000
|19,05
|Coca Cola İçecek
|19.472.083.362
|2,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,37
|Petkim
|16.980.480.000
|2,24
|Sabancı Holding
|16.547.675.880
|0,44
|Türk Hava Yolları
|16.532.400.000
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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