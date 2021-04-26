Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 669 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 669 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.620.000.000
|1,70
|Ford Otosan
|61.058.340.000
|8,67
|Koç Holding
|45.417.934.076
|0,98
|Bim Mağazalar
|40.105.560.000
|5,59
|SASA Polyester
|39.010.000.000
|13,52
|ASELSAN
|33.447.600.000
|1,87
|Turkcell
|33.396.000.000
|1,61
|Garanti Bankası
|29.988.000.000
|0,48
|Akbank
|25.480.000.000
|0,40
|Şişe Cam
|22.422.726.891
|1,01
|İş Bankası (C)
|21.824.854.500
|0,32
|Türk Telekom
|21.805.000.000
|1,81
|Tüpraş
|21.598.656.000
|1,89
|Arçelik
|21.339.496.714
|1,54
|Gübre Fabrikaları
|20.758.100.000
|19,22
|Coca Cola İçecek
|17.971.295.748
|2,35
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,37
|Koza Altın
|16.576.750.000
|2,19
|Petkim
|16.473.600.000
|2,17
|Sabancı Holding
|16.364.039.527
|0,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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