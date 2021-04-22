Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 604 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 604 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.965.000.000
|1,58
|Ford Otosan
|59.093.244.000
|8,39
|Koç Holding
|43.642.805.441
|0,94
|Bim Mağazalar
|40.044.840.000
|5,58
|SASA Polyester
|36.951.600.000
|12,80
|ASELSAN
|33.174.000.000
|1,86
|Turkcell
|33.000.000.000
|1,59
|Garanti Bankası
|29.694.000.000
|0,48
|Akbank
|25.324.000.000
|0,40
|Şişe Cam
|22.208.301.907
|1,00
|İş Bankası (C)
|21.869.854.200
|0,32
|Tüpraş
|21.661.260.800
|1,89
|Türk Telekom
|21.525.000.000
|1,79
|Arçelik
|21.163.807.381
|1,53
|Gübre Fabrikaları
|20.708.000.000
|19,17
|Coca Cola İçecek
|18.034.888.444
|2,35
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.569.866.671
|0,37
|Koza Altın
|16.439.500.000
|2,17
|Sabancı Holding
|16.078.382.976
|0,42
|Petkim
|15.941.376.000
|2,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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