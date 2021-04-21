Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 585 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 585 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.440.000.000
|1,57
|Ford Otosan
|58.952.880.000
|8,37
|Koç Holding
|43.338.497.675
|0,94
|Bim Mağazalar
|39.832.320.000
|5,55
|SASA Polyester
|37.018.000.000
|12,83
|ASELSAN
|33.060.000.000
|1,85
|Turkcell
|32.274.000.000
|1,55
|Garanti Bankası
|29.232.000.000
|0,47
|Akbank
|25.376.000.000
|0,40
|Şişe Cam
|21.840.716.220
|0,98
|Türk Telekom
|21.595.000.000
|1,79
|İş Bankası (C)
|21.464.856.900
|0,32
|Tüpraş
|21.285.632.000
|1,86
|Arçelik
|20.515.108.304
|1,48
|Gübre Fabrikaları
|19.956.500.000
|18,47
|Coca Cola İçecek
|17.678.769.349
|2,31
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.485.396.158
|0,37
|Petkim
|16.169.472.000
|2,13
|Koza Altın
|16.027.750.000
|2,12
|Sabancı Holding
|15.894.746.622
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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