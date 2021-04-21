Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 616 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 616 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.455.000.000
|1,59
|Ford Otosan
|59.338.881.000
|8,42
|Koç Holding
|44.555.728.739
|0,96
|Bim Mağazalar
|40.378.800.000
|5,63
|SASA Polyester
|35.690.000.000
|12,37
|ASELSAN
|33.242.400.000
|1,86
|Turkcell
|32.296.000.000
|1,55
|Garanti Bankası
|29.274.000.000
|0,47
|Akbank
|25.064.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|21.945.000.000
|1,82
|Şişe Cam
|21.595.659.096
|0,97
|Tüpraş
|21.548.572.160
|1,88
|İş Bankası (C)
|21.509.856.600
|0,32
|Arçelik
|21.015.147.176
|1,52
|Gübre Fabrikaları
|20.741.400.000
|19,20
|Coca Cola İçecek
|18.009.451.366
|2,35
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.485.396.158
|0,37
|Koza Altın
|16.378.500.000
|2,17
|Petkim
|16.270.848.000
|2,14
|Sabancı Holding
|15.955.958.740
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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