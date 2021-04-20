Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 642 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 642 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.805.000.000
|1,60
|Ford Otosan
|61.970.706.000
|8,80
|Koç Holding
|45.291.139.173
|0,98
|Bim Mağazalar
|39.862.680.000
|5,56
|SASA Polyester
|36.188.000.000
|12,54
|ASELSAN
|34.017.600.000
|1,90
|Turkcell
|32.560.000.000
|1,57
|Garanti Bankası
|29.778.000.000
|0,48
|Akbank
|25.376.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|22.330.000.000
|1,86
|Şişe Cam
|22.116.405.486
|1,00
|İş Bankası (C)
|21.734.855.100
|0,32
|Tüpraş
|21.673.781.760
|1,89
|Arçelik
|21.461.127.791
|1,55
|Gübre Fabrikaları
|20.724.700.000
|19,19
|Coca Cola İçecek
|18.518.192.930
|2,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,38
|Petkim
|16.651.008.000
|2,19
|Koza Altın
|16.622.500.000
|2,20
|Sabancı Holding
|16.119.191.055
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500