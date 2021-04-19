Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 675 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 675 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.560.000.000
|1,60
|Ford Otosan
|61.514.523.000
|8,73
|Koç Holding
|45.696.882.861
|0,99
|Bim Mağazalar
|40.986.000.000
|5,71
|SASA Polyester
|36.470.200.000
|12,64
|ASELSAN
|34.108.800.000
|1,91
|Turkcell
|32.956.000.000
|1,59
|Garanti Bankası
|29.400.000.000
|0,47
|Akbank
|24.960.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|22.295.000.000
|1,85
|Şişe Cam
|22.269.566.188
|1,00
|Gübre Fabrikaları
|21.960.500.000
|20,33
|Tüpraş
|21.899.159.040
|1,91
|İş Bankası (C)
|21.554.856.300
|0,32
|Arçelik
|20.934.059.791
|1,51
|Coca Cola İçecek
|18.212.947.991
|2,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.569.866.671
|0,37
|Koza Altın
|17.003.750.000
|2,25
|Petkim
|16.752.384.000
|2,21
|Sabancı Holding
|16.139.595.094
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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