Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 675 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 675 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik63.560.000.0001,60
Ford Otosan61.514.523.0008,73
Koç Holding45.696.882.8610,99
Bim Mağazalar40.986.000.0005,71
SASA Polyester36.470.200.00012,64
ASELSAN34.108.800.0001,91
Turkcell32.956.000.0001,59
Garanti Bankası29.400.000.0000,47
Akbank24.960.000.0000,40
Türk Telekom22.295.000.0001,85
Şişe Cam22.269.566.1881,00
Gübre Fabrikaları21.960.500.00020,33
Tüpraş21.899.159.0401,91
İş Bankası (C)21.554.856.3000,32
Arçelik20.934.059.7911,51
Coca Cola İçecek18.212.947.9912,38
Yapı ve Kredi Bankası17.569.866.6710,37
Koza Altın17.003.750.0002,25
Petkim16.752.384.0002,21
Sabancı Holding16.139.595.0940,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Borsa kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor? Avrupa, Asya, Amerika borsa açılış saatleri
Borsa kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor? Avrupa, Asya, Amerika borsa açılış saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Nikos Dendias Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehtap Ar Burak Sergen Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 19:07:45. #1.16#

title