Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 720 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 720 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.105.000.000
|1,59
|Ford Otosan
|62.391.798.000
|8,86
|Koç Holding
|47.015.549.847
|1,01
|Bim Mağazalar
|41.987.880.000
|5,85
|SASA Polyester
|37.615.600.000
|13,03
|ASELSAN
|34.519.200.000
|1,93
|Turkcell
|33.110.000.000
|1,59
|Garanti Bankası
|30.702.000.000
|0,49
|Akbank
|26.260.000.000
|0,42
|Gübre Fabrikaları
|22.862.300.000
|21,16
|Türk Telekom
|22.820.000.000
|1,90
|Şişe Cam
|22.637.151.875
|1,02
|İş Bankası (C)
|22.634.849.100
|0,33
|Tüpraş
|22.412.518.400
|1,96
|Arçelik
|21.758.448.201
|1,57
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,39
|Coca Cola İçecek
|18.047.606.983
|2,36
|Koza Altın
|17.461.250.000
|2,31
|Sabancı Holding
|16.914.948.588
|0,45
|Türk Hava Yolları
|16.422.000.000
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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