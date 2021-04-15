Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 727 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 727 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.560.000.000
|1,60
|Ford Otosan
|62.777.799.000
|8,91
|Koç Holding
|47.522.729.457
|1,03
|Bim Mağazalar
|41.927.160.000
|5,84
|SASA Polyester
|39.375.200.000
|13,64
|ASELSAN
|34.678.800.000
|1,94
|Turkcell
|32.846.000.000
|1,58
|Garanti Bankası
|31.164.000.000
|0,50
|Akbank
|26.728.000.000
|0,42
|İş Bankası (C)
|23.309.844.600
|0,34
|Gübre Fabrikaları
|23.162.900.000
|21,44
|Türk Telekom
|23.065.000.000
|1,92
|Tüpraş
|22.537.728.000
|1,97
|Şişe Cam
|22.453.359.032
|1,01
|Arçelik
|21.988.195.791
|1,59
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,39
|Coca Cola İçecek
|18.314.696.304
|2,39
|Koza Altın
|17.903.500.000
|2,37
|Sabancı Holding
|17.282.221.296
|0,45
|Türk Hava Yolları
|16.573.800.000
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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