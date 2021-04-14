Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 718 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 718 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|66.321.990.000
|9,42
|Ereğli Demir Çelik
|60.025.000.000
|1,51
|Koç Holding
|46.660.524.120
|1,01
|Bim Mağazalar
|42.291.480.000
|5,89
|SASA Polyester
|38.628.200.000
|13,38
|ASELSAN
|34.906.800.000
|1,95
|Turkcell
|32.956.000.000
|1,59
|Garanti Bankası
|29.064.000.000
|0,47
|Akbank
|25.480.000.000
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|23.647.200.000
|21,89
|Türk Telekom
|23.030.000.000
|1,91
|İş Bankası (C)
|22.454.850.300
|0,33
|Şişe Cam
|22.238.934.048
|1,00
|Arçelik
|22.028.739.483
|1,59
|Tüpraş
|21.886.638.080
|1,91
|Coca Cola İçecek
|18.136.636.757
|2,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,38
|Koza Altın
|17.583.250.000
|2,32
|Sabancı Holding
|17.159.797.060
|0,45
|Türk Hava Yolları
|16.587.600.000
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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