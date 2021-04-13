Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 693 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 693 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|66.076.353.000
|9,38
|Ereğli Demir Çelik
|59.815.000.000
|1,50
|Koç Holding
|46.939.472.906
|1,01
|Bim Mağazalar
|42.109.320.000
|5,87
|SASA Polyester
|35.125.600.000
|12,17
|ASELSAN
|34.200.000.000
|1,91
|Turkcell
|32.340.000.000
|1,56
|Garanti Bankası
|28.140.000.000
|0,45
|Akbank
|24.752.000.000
|0,39
|Türk Telekom
|22.575.000.000
|1,88
|Gübre Fabrikaları
|22.361.300.000
|20,70
|Şişe Cam
|21.993.876.923
|0,99
|İş Bankası (C)
|21.779.854.800
|0,32
|Tüpraş
|21.636.218.880
|1,89
|Arçelik
|21.596.273.432
|1,56
|Coca Cola İçecek
|18.378.289.000
|2,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.569.866.671
|0,37
|Koza Altın
|17.171.500.000
|2,27
|Sabancı Holding
|16.874.140.509
|0,44
|Türk Hava Yolları
|16.463.400.000
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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