Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 731 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 731 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan64.637.622.0009,18
Ereğli Demir Çelik57.470.000.0001,44
Koç Holding47.928.473.1451,03
Bim Mağazalar42.504.000.0005,92
SASA Polyester36.387.200.00012,61
ASELSAN34.177.200.0001,91
Turkcell33.352.000.0001,60
Garanti Bankası27.846.000.0000,45
Akbank24.596.000.0000,39
Gübre Fabrikaları23.296.500.00021,57
Türk Telekom23.135.000.0001,92
Şişe Cam22.330.830.4691,01
Tüpraş21.949.242.8801,92
Arçelik21.771.962.7651,58
İş Bankası (C)21.734.855.1000,32
Coca Cola İçecek18.149.355.2962,37
Koza Altın17.583.250.0002,32
Yapı ve Kredi Bankası17.569.866.6710,37
Sabancı Holding17.221.009.1780,45
Türk Hava Yolları16.242.600.0000,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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