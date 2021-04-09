Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 734 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 734 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|65.725.443.000
|9,33
|Ereğli Demir Çelik
|57.085.000.000
|1,43
|Koç Holding
|48.816.037.463
|1,05
|Bim Mağazalar
|41.866.440.000
|5,83
|SASA Polyester
|36.686.000.000
|12,71
|ASELSAN
|34.519.200.000
|1,93
|Turkcell
|33.264.000.000
|1,60
|Garanti Bankası
|27.888.000.000
|0,45
|Akbank
|24.752.000.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|23.881.000.000
|22,11
|Türk Telekom
|23.345.000.000
|1,94
|Şişe Cam
|22.330.830.469
|1,01
|Arçelik
|22.204.428.816
|1,61
|Tüpraş
|22.199.662.080
|1,94
|İş Bankası (C)
|21.779.854.800
|0,32
|Coca Cola İçecek
|18.441.881.695
|2,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,37
|Koza Altın
|17.629.000.000
|2,33
|Sabancı Holding
|17.343.433.414
|0,46
|Türk Hava Yolları
|16.477.200.000
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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