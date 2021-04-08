Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 763 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 763 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|67.725.630.000
|9,61
|Ereğli Demir Çelik
|55.440.000.000
|1,39
|Koç Holding
|49.576.806.878
|1,07
|Bim Mağazalar
|42.139.680.000
|5,87
|SASA Polyester
|37.565.800.000
|13,01
|ASELSAN
|35.134.800.000
|1,96
|Turkcell
|33.748.000.000
|1,62
|Garanti Bankası
|28.392.000.000
|0,46
|Akbank
|24.960.000.000
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|24.716.000.000
|22,88
|Türk Telekom
|23.905.000.000
|1,99
|Şişe Cam
|22.790.312.578
|1,03
|Arçelik
|22.636.894.868
|1,64
|Tüpraş
|22.537.728.000
|1,97
|İş Bankası (C)
|22.184.852.100
|0,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,39
|Coca Cola İçecek
|18.225.666.530
|2,38
|Koza Altın
|17.995.000.000
|2,38
|Sabancı Holding
|17.649.494.003
|0,46
|Türk Hava Yolları
|17.291.400.000
|0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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